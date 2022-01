"Les nouveaux membres de l’UE, par antisoviétisme ou antirussisme, sont anticubains"

"Si on regarde les médias ou le Parlement européen, la tendance est plutôt favorable à une accentuation des sanctions. C’est dû au contexte européen dans lequel il y a d’une part les nouveaux membres de l’UE qui –par antisoviétisme ou antirussisme– sont anticubains par principe. Et d’autre part, au sein des pays de la vieille Europe, on constate la montée en puissance d’une extrême droite dont l’un des vecteurs identitaires est devenu, au nom de la liberté, l’anticommunisme, en particulier en Espagne."