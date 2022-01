https://fr.sputniknews.com/20220106/les-philippines-adoptent-une-loi-interdisant-le-mariage-denfants-1054209235.html

Les Philippines adoptent une loi interdisant le mariage d'enfants

Désormais, quiconque épouse une personne de moins de 18 ans, ou arrange ou célèbre de telles unions, est passible d'une peine de 12 ans d'emprisonnement.Selon le gouvernement philippin, la loi est conforme aux conventions internationales relatives aux droits des femmes et des enfants.Certaines dispositions de la loi resteront toutefois en suspens pendant un an. La période de transition a pour but de donner au gouvernement le temps de convaincre les adeptes de cette pratique d'y renoncer.Selon un rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) publié en 2021, plus de 500 millions de filles et de femmes actuellement en vie dans le monde ont été mariées dans leur enfance, les taux les plus élevés étant enregistrés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.Des données récentes indiquent toutefois que les mariages d'enfants sont généralement en déclin à travers le monde.

