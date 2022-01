https://fr.sputniknews.com/20220106/plus-dun-million-de-personnes-touchees-par-un-covid-long-au-royaume-uni-1054215613.html

Plus d'un million de personnes touchées par un Covid long au Royaume-Uni

Plus d'un million de personnes touchées par un Covid long au Royaume-Uni

Environ 2% de la population britannique, soit 1,3 million de personnes, souffraient durant le mois de décembre d'un Covid long, défini comme une forme du... 06.01.2022, Sputnik France

Environ 70% de ces personnes (892.000) en souffraient depuis au moins trois mois et 40% (506.000) depuis au moins un an, a précisé l'ONS.C'est la première fois que le nombre de personnes souffrant d'un Covid long depuis plus d'un an dépasse le demi-million, selon cette enquête de longue haleine.Le Royaume-Uni est actuellement frappé de plein fouet par une vague de contaminations causée par le très contagieux variant Omicron. Le pays enregistre environ 200.000 nouveaux cas par jour.Plus de 14.000 personnes étaient hospitalisées avec le Covid-19 mardi. Un chiffre bien moins important que lors des vagues de l'hiver dernier. Le nombre de patients sous respirateur et les décès augmentent faiblement pour l'instant.L'envolée des cas liée au variant Omicron se traduit cependant par un absentéisme causant des dysfonctionnements dans plusieurs secteurs, notamment celui de la santé.Près d'une dizaine de centres hospitaliers ont à ce jour déclaré des "incidents critiques", signifiant que la situation risquait d'affecter des soins prioritaires.

