https://fr.sputniknews.com/20220106/quand-biden-souhaite-une-bonne-annee-2020-a-ses-concitoyens-1054203268.html

Quand Biden souhaite une bonne année… 2020 à ses concitoyens

Quand Biden souhaite une bonne année… 2020 à ses concitoyens

Lors de son souhait de bonne année à ses concitoyens, le Président états-unien Joe Biden a exprimé l’espoir que l’année 2020 se passe bien, en l’évoquant au... 06.01.2022, Sputnik France

2022-01-06T06:20+0100

2022-01-06T06:20+0100

2022-01-06T06:20+0100

international

international

joe biden

président

lapsus

états-unis

politique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1046075754_0:245:2773:1804_1920x0_80_0_0_5b9680ec94b222b3ad54e65f8304d97a.jpg

Le Président états-unien Joe Biden s'est trompé lors d'un discours aux citoyens américains lorsqu'il a dit qu'il s'agissait de l’année 2020. Le discours, dédié à la situation sanitaire et à la propagation du nouveau variant baptisé Omicron, a été publié sur le compte Twitter officiel du Président.Dans ce discours, le locataire de la Maison-Blanche a évoqué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du nouveau variant du coronavirus Omicron. En outre, il a appelé ses concitoyens à ne pas négliger le port du masque, à se faire vacciner et à respecter les mesures mises en place.Les adversaires politiques de Biden affirment souvent qu'il devient sénile. En outre, l'ancien Président Trump a accusé Biden d'être "mentalement abattu" pendant la campagne de 2020. Joe Biden, âgé de 79 ans, est le Président le plus âgé de l'histoire du pays et ses capacités cognitives font de plus en plus l'objet d'un débat public.D’autres lapsus de Joe BidenCe n’est pas la première fois que l’actuel Président des États-Unis se trompe lors de ces discours publics. Il a notamment appelé "Présidente" la vice-Présidente Kamala Harris, a mal prononcé le nom du dirigeant russe Vladimir Poutine, a confondu les mots "vaccination" et "escalade", et a comparé la Syrie à la Libye et l'Irak à l'Iran.En juin, Joe Biden a semblé confondre à trois reprises la Syrie et la Libye alors qu'il s'exprimait lors d'une conférence de presse du G7 où il parlait des moyens de travailler avec la Russie.Des responsables de la Maison-Blanche ont par la suite clarifié la confusion et confirmé que le Président faisait référence à la Syrie dans son discours. Des responsables de la Maison-Blanche ont par la suite clarifié la confusion et confirmé que le Président faisait référence à la Syrie dans son discours. Une autre fois, Joe Biden a appelé la maire de Chicago Lori Lightfoot de "monsieur" lors d'un discours dans l'Illinois.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

international, joe biden, président, lapsus, états-unis, politique