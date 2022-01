https://fr.sputniknews.com/20220106/un-tribunal-de-kiev-ordonne-de-saisir-les-biens-de-lex-president-porochenko-1054214634.html

Un tribunal de Kiev ordonne de saisir les biens de l’ex-Président Porochenko

La justice ukrainienne a ordonné de saisir les biens de l’ex-Président Petro Porochenko, soupçonné de haute trahison dans une affaire d’achat de charbon aux... 06.01.2022, Sputnik France

2022-01-06T20:37+0100

2022-01-06T20:37+0100

2022-01-06T20:37+0100

europe

ukraine

petro porochenko

justice

poursuites

haute trahison

volodymyr zelensky

Ancien Président d’Ukraine (2014-2019) et actuel chef du parti Solidarité européenne, Petro Porochenko a vu l’ensemble de ses avoirs et biens saisis, a annoncé ce jeudi 6 janvier son avocat Igor Golovan.Cette mesure a été ordonnée par un tribunal de Kiev dans le cadre de l’affaire de haute trahison dont l’ancien dirigeant fait l’objet. Sa défense compte faire appel de la décision.Les autorités soupçonnent l’ex-Président d’avoir facilité, en 2014 et 2015, l’achat d’environ 50 millions d’euros de charbon à des entreprises ukrainiennes qui s’étaient retrouvées dans des zones non contrôlées par Kiev dans le Donbass.Des dizaines d’enquêtesM.Porochenko, qui a échoué à se faire réélire en 2019 face à Volodymyr Zelensky, lie les poursuites engagées à son encontre à "la chute de popularité" de son successeur. Ses avocats dénoncent une tentative d’empêcher leur client d’avoir des activités politiques.En décembre 2021, l’ex-dirigeant a quitté l’Ukraine pour effectuer "une tournée diplomatique" en Turquie et en Pologne. Selon ses soutiens, il doit revenir dans le pays à la mi-janvier. Les ambassades américaine, britannique et canadienne à Kiev ont indiqué "suivre de près" les poursuites contre M.Porochenko.Auparavant, l’ex-Président a évalué à 130 le nombre d’enquêtes ouvertes à son encontre, notamment pour abus de pouvoir, financement du terrorisme et atteinte à l’intégrité territoriale du pays, dont plusieurs avaient été pourtant classées sans suite.

