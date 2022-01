https://fr.sputniknews.com/20220106/zemmour-propose-a-macron-demmerder-les-caids-et-les-trafiquants-de-drogue---1054213155.html

Zemmour propose à Macron d’"emmerder les caïds et les trafiquants de drogue"

Dénonçant le fait qu’Emmanuel Macron "instrumentalise cyniquement le Covid" et "clive" la population, Éric Zemmour estime sur Europe1 qu’avec son intention... 06.01.2022, Sputnik France

Refusant de "tomber dans le panneau" et de faire "du Covid le sujet de la présidentielle", Éric Zemmour a proposé sur Europe 1 son analyse des propos polémiques du Président.Disant vouloir "continuer à emmerder jusqu’au bout" les non-vaccinés dans son interview au Parisien, Emmanuel Macron fait un "coup politique" et "instrumentalise cyniquement le Covid pour deux raisons", croit le candidat du parti Reconquête.Selon lui, le tempo qu’Emmanuel Macron a réussi à imposer "ne durera pas".Organiser un clivageEn outre, a poursuivi le candidat du Reconquête, selon les sondages, "70% des Français considèrent qu’il vaut mieux sauver et protéger sa santé que défendre les libertés". Le Président, qui temporise toujours sa candidature, verrait donc "que 90% des Français approuvent le pass sanitaire, donc il clive et fait de la politique".En effet, un récent sondage d’Elabe pour BFM TV et L’Express montre que les répondants sont divisés face aux propos du Président, 53% contre 47% se disant "choqués"."Lâche avec les forts, cruel avec les faibles"Sur Twitter, Éric Zemmour a jugé que tout au long de son mandat, le Président de la République était resté "lâche avec les forts, cruel avec les faibles":Sur les ondes d’Europe 1, il a jugé que "la phrase la plus grave (de l’interview du Président. Ndlr) est lorsqu'il dit que les non-vaccinés ne sont pas des citoyens". Une formulation qui a "choqué" 48% des répondants du même sondage."Donc les terroristes qui tuent au Bataclan ce sont ses enfants, et en revanche les non-vaccinés ne sont pas citoyens?" s’est interrogé Éric Zemmour avant de poursuivre:

