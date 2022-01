https://fr.sputniknews.com/20220107/avec-lomicron-on-est-presque-face-a-une-nouvelle-pandemie-selon-un-epidemiologiste-1054227308.html

Avec l’Omicron, on est presque face à une nouvelle pandémie, selon un épidémiologiste

Avec l’Omicron, on est presque face à une nouvelle pandémie, selon un épidémiologiste

"On est presque face à une nouvelle pandémie avec ce variant Omicron", estime l’épidémiologiste Antoine Flahault. D'après lui, on ne sait pas encore quel sera... 07.01.2022, Sputnik France

2022-01-07T16:04+0100

2022-01-07T16:04+0100

2022-01-07T16:04+0100

covid-19

pandémie

variant delta du covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054003865_0:187:2961:1853_1920x0_80_0_0_2bb830f4dbb7d22af6b45b389975ed21.jpg

Invité de RTL Soir jeudi 6 novembre, l’épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale de Genève Antoine Flahault s’est exprimé sur la percée du variant Omicron qui prend progressivement la place du Delta. Il s’est cependant abstenu de faire des prédictions sur le pic des contaminations en jugeant l’affaire trop périlleuse.D’après lui, la vague Omicron s’est branchée sur la vague Delta à peu près au moment où celle-ci atteignait son pic, autour du 15 décembre. La vague Delta n’étant pas encore terminée, on assiste à sa jonction avec une vague Omicron qui est d’une extraordinaire ampleur.La vaccination protège mais ne bloque pas la transmissionAlors que 99% des contaminations ont lieu dans les lieux clos et mal ventilés, il a insisté sur l’importance extrême de la vaccination face à la propagation de l’Omicron.L’Omicron apparemment responsable de 79% des cas positifs sur une semaineLe système de santé français se trouve au bord de la saturation et les hôpitaux sont débordés.Le 6 janvier, Santé publique France a fait état de 261.481 nouvelles contaminations, troisième indicateur historique de l’épidémie après la veille (332.252) et l’avant-veille (271.686).À ce jour, 21.169 Français étaient hospitalisés et 3.759 étaient en réanimation.Au niveau national, 79% des cas positifs de la semaine allant du 27 décembre au 3 janvier correspondent à une suspicion d’Omicron. En Île-de-France, où ce variant est devenu majoritaire juste avant Noël, 83,9% des contaminations recensées chaque jour lui sont désormais dues.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

pandémie, variant delta du covid-19, variant omicron du covid-19