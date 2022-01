https://fr.sputniknews.com/20220107/cinq-infections-par-seconde-la-france-a-decompte-409000-tests-positifs-le-3-janvier-1054225041.html

Cinq infections par seconde: la France a décompté 409.000 tests positifs le 3 janvier

SI-DEP, système national qui recense les résultats des dépistages Covid, a enregistré environ 410.000 contaminations le 3 janvier, alors que les chiffres... 07.01.2022, Sputnik France

La plateforme SI-DEP, délivrant les résultats des tests Covid, fait état d’un bilan quotidien plus grave que celui de Santé publique France. Selon les chiffres pour le 3 janvier, cinq Français par seconde attrapaient le coronavirus, car 409.370 ont été testés positifs.L’agence sanitaire a "confirmé" cet anti-record en 24 heures lors d'un point de presse vendredi 7 janvier.Contrairement à ces données en date de prélèvement, les autorités sanitaires ont constaté 67.641 cas de Covid-19 lundi. Par la suite, les chiffres officiels ne faisaient que croître pour atteindre le pic de 332.000 mercredi 5 janvier.Si la moyenne quotidienne sur sept jours s’élève dorénavant à 200.000, une première depuis le début de la pandémie, le président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale, Alain Fischer, a dit craindre, sur LCI, un véritable pic vers la fin du mois.Le précédent anti-record a été constaté par SI-DEP le 30 décembre, 228.958 tests positifs en une journée.Pannes régulièresÀ cause des surcharges, le site SI-DEP connaît des bugs constants ces derniers jours, a déclaré à France Bleu le porte-parole de l'union des syndicats des pharmaciens d'officine Gilles Bonnefond.En l’espace de 24 heures, "les systèmes saturent" avec quelque 1,2 million de tests antigéniques et de 600.000 à 700.000 tests PCR:

