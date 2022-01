https://fr.sputniknews.com/20220107/du-cannabis-estampille-haribeuh-saisi-dans-le-vaucluse-haribo-indigne-1054227462.html

Du cannabis estampillé "Haribeuh" saisi dans le Vaucluse, Haribo indigné

Du cannabis estampillé "Haribeuh" saisi dans le Vaucluse, Haribo indigné

Des gendarmes du Vaucluse ont été surpris de mettre la main sur des dizaines de sachets de cannabis estampillés "Haribeuh" à Sorgues. Indignée d’un tel... 07.01.2022, Sputnik France

2022-01-07T20:56+0100

2022-01-07T20:56+0100

2022-01-07T20:56+0100

france

france

drogue

vaucluse

haribo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1046086451_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_adbbcfacfbf4b7efb156751522ea1536.jpg

Profiter de la popularité des célèbres petits oursons Haribo pour vendre du cannabis était apparemment un trait d’esprit de ces trafiquants qui ont commercialisé au moins 79 sachets de cannabis estampillés "Haribeuh". Ceux-ci ont été saisis dimanche 2 janvier par des gendarmes à Sorgues, dans le Vaucluse.D’après France Bleu, les dealers ont bien imité les petits sachets plastiques carrés et ont même détourné la formule de la marque:"Haribeuh, c'est beau la vie, y a de la weed et du teuchi". Ce qui a poussé les gendarmes à ironiser sur Facebook:La marque indignéeMais Haribo, dont le musée se trouve dans le Gard à Uzes, ne l’a pas aussi bien pris. Le directeur marketing, Jean-Noël Michel, a reconnu auprès de France Bleu que du point de vue du marketing c’était "un joli signe de la notoriété de la marque et de son attractivité".Il a tout de même promis "une action juridique" si les enquêteurs arrivent à identifier ceux ayant fabriqué ces sachets.Des "bonbons" hors la loiIl ne s’agit pas de la première tentative d’user de la réputation de telle ou telle marque de bonbons. Ainsi en janvier 2021 les policiers d’Alès, dans le Gard, avaient saisi des sachets Skittles avec à l'intérieur de l'herbe de cannabis. En février dernier la police de Nantes a découvert des sachets Kinder surprise contenant de la drogue.

france

vaucluse

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

france, drogue, vaucluse, haribo