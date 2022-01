https://fr.sputniknews.com/20220107/emmanuel-macron-et-ursula-von-der-leyen-donnent-le-coup-denvoi-de-la-presidence-francaise-de-lue-1054231999.html

Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen donnent le coup d'envoi de la présidence française de l'UE

07.01.2022

La France préside à partir du 1er janvier et pour six mois le Conseil de l’Union européenne, et ce pour la treizième fois de son histoire."Nous avons la volonté de faire de ce moment quelque chose d’utile pour l’Europe", a assuré le Président français en faisant référence aux grands dossiers qui vont être traités durant la présidence française du Conseil de l’UE."La France assume cette belle charge dans un contexte très particulier, notamment avec cette crise sanitaire", a rappelé, pour sa part, la présidente de la Commission européenne. "Il y a 70% de vaccination en Europe, mais en parallèle nous avons aussi partagé et exporté 1,5 milliard de doses vers les pays qui en avaient besoin", a-t-elle déclaré.Plus tôt dans la matinée, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont rendu hommage au Panthéon à Jean Monnet et Simone Veil, deux piliers de la construction européenne.La veille, la traditionnelle visite de début de la présidence tournante de l'UE avait débuté par un dîner de travail à l'Élysée avec les membres de la Commission et des membres du gouvernement français. Les échanges ont porté sur les priorités de la présidence française du Conseil de l’UE.Le Président français, dont le pays aura notamment la charge de faire converger le bloc des Vingt-Sept sur plusieurs dossiers clés, avait dévoilé le 9 décembre ses priorités pour la présidence française, axées sur le triptyque "Relance, puissance et appartenance".Emmanuel Macron entend entre autres lancer une réforme de l'espace Schengen, réguler les géants du numérique, faire avancer le "paquet climat" avec la taxation carbone et rebâtir "un traité d'amitié avec l'Afrique".En matière de défense, la France devra poursuivre l'enjeu de souveraineté de l'UE en complémentarité avec l'Otan, en dotant la défense européenne d'un budget ambitieux. Paris œuvrera à rendre opérationnelle l'"initiative européenne d'intervention" (avec 13 États membres), à renforcer la Task Force Takuba de lutte contre le terrorisme au Sahel et à accélérer les "coopérations renforcées" en matière d'armement.

