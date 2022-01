https://fr.sputniknews.com/20220107/en-fuite-depuis-20-ans-ce-mafieux-italien-est-retrouve-en-espagne-grace-a-google-maps---photo-1054212692.html

En fuite depuis 20 ans, ce mafieux italien est retrouvé en Espagne grâce à Google Maps - photo

Figurant parmi les criminels les plus recherchés d’Italie, cet ancien mafieux se cachait depuis plusieurs années sous une fausse d’identité dans une ville... 07.01.2022, Sputnik France

Le propriétaire d’un restaurant et d’un petit magasin de fruits et légumes dans la ville espagnole de Galapagar, près de Madrid, s’avérait être un criminel recherché depuis 2002 pour meurtre et divers autres crimes liés à la mafia italienne. Il a été arrêté le 17 décembre mais ce n’est que le 5 janvier que la Repubblica l’a fait savoir.Pendant toutes ses années, Gioacchino Gammino, âgé de 61 ans, s'était caché sous une fausse identité. Il avait changé son nom en Manuel et s’était marié. Il aurait probablement pu garder son secret si un véhicule de Google n’était pas passé un jour près de son magasin et l’avait immortalisé en train de parler avec quelqu’un.D’après le quotidien, lors de son arrestation, le mafieux aurait dit à la police: "Comment m'avez-vous trouvé? Je n'ai même pas appelé ma famille depuis 10 ans".Des images révélatricesC’est donc Google Street View qui a permis de le localiser alors que les enquêteurs siciliens soupçonnaient déjà qu’il se trouvait quelque part en Espagne.Le quotidien britannique précise qu’à partir de l’image de Google, la police a retrouvé une autre photo de Gammino, vêtu de son costume de chef, sur la page Facebook de son restaurant. Il a été reconnu grâce à la cicatrice balafrant le côté gauche de son menton. Une preuve indirecte: le menu du restaurant comprenait un plat appelé "dîner sicilien".Son parcours criminelGammino appartenait à un clan d’Agrigente, en Sicile, luttant dans les années 1990 contre la Cosa Nostra, le principal réseau mafieux en Italie. Il a été arrêté pour la première fois en 1984, puis en 1998 à Barcelone. Il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité à la prison de Rebibbia à Rome lorsqu'en 2002 il a réussi à s'évader lors du tournage d'un film.Une vidéo YouTube l’a trahiFin mars 2021, un trafiquant de drogue lui aussi lié à la mafia italienne a été arrêté dans les Caraïbes après être apparu sur des vidéos YouTube dans lesquelles il voulait montrer ses talents de cuisinier. Marc Feren Claude Biart, âgé de 53 ans et en fuite depuis 2014, n’avait pas montré son visage mais avait été trahi par ses tatouages.

