En hiver, cet aliment devrait être consommé avec prudence, selon un médecin

"Toute variation importante de température est lourde de conséquences. Plus la fourchette de température est large, plus elle nuit à l’organisme. Certainement en été, il serait préférable de boire du thé chaud et en hiver des boissons à température ambiante. Manger de la glace dans le froid n’en vaut pas la peine non plus, bien que certains croient que c’est merveilleux. Tout changement de température entre les aliments, les humains et l’environnement provoque malheureusement une réaction assez active du corps. Une telle réaction n’est pas toujours saine", conclut Andreï Zolotarev.