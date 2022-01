https://fr.sputniknews.com/20220107/jean-yves-le-drian-nomme-une-condition-pour-la-fermeture-du-nord-stream-2-1054227645.html

Jean-Yves Le Drian nomme une condition pour la fermeture du Nord Stream 2

Jean-Yves Le Drian nomme une condition pour la fermeture du Nord Stream 2

Interrogé sur une éventuelle attaque de Moscou contre Kiev et ses possibles conséquences pour la Russie, le chef de la diplomatie française, invité de BFM TV... 07.01.2022, Sputnik France

2022-01-07T17:18+0100

2022-01-07T17:18+0100

2022-01-07T17:18+0100

international

russie

ukraine

sanctions

france

jean-yves le drian

nord stream 2

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1054227243_0:103:3153:1877_1920x0_80_0_0_c5b1b805a1043c775281bcc158b39063.jpg

En dépit des explications et démentis de Moscou, le spectre d'une éventuelle agression russe contre l'Ukraine continue de hanter les Européens. "Si la Russie envahit l'Ukraine, faut-il fermer le Nord Stream 2?" C'est la question qu'a notamment posée ce vendredi Jean-Jacques Bourdin à Jean-Yves Le Drian lors de leur entretien sur BFM TV et RMC.Des accusations gratuitesLa Russie a maintes fois rejeté les accusations de l'Occident et de Kiev de mener des "actions agressives" contre l'Ukraine. Moscou ne cesse de réitérer qu'il ne menace personne et n'a pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Selon le Kremlin, ces accusations gratuites sont utilisées comme prétexte pour déployer davantage de matériel militaire de l'Otan près des frontières russes."S'il y avait une agression supplémentaire à l'égard de l'Ukraine [de la part de la Russie], les conséquences stratégiques seraient graves", a réitéré le diplomate français face à Jean-Jacques Bourdin. "Cela n'empêche pas qu'il faut parler avec les Russes", a-t-il pourtant ajouté. Et le nouveau gazoduc est l'un des leviers, même s'il n'est pas le seul.La Russie dans son droitFace aux assertions avancées par l'Occident, qui se dit mécontent de la présence de troupes russes près de la frontière ukrainienne, le Kremlin avait expliqué avoir le droit de déplacer ses troupes à l'intérieur du pays où bon lui semblait. Cela ne menace personne et ne doit préoccuper personne, insistait Moscou.Quant au gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne en passant sous la mer Baltique et en contournant l'Ukraine, tant Kiev que Washington sont mécontents de sa construction et ont toujours tenté de la saper. Or, Moscou a plus d'une fois expliqué ses avantages économiques pour l'Europe et a appelé à arrêter de politiser sa mise en exploitation. La construction s'est achevée en septembre 2021.

russie

ukraine

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

russie, ukraine, sanctions, france, jean-yves le drian, nord stream 2, international