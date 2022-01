https://fr.sputniknews.com/20220107/kazakhstan-lordre-constitutionnel-largement-retabli-1054220255.html

Kazakhstan: l'ordre constitutionnel "largement rétabli"

Le Président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a affirmé vendredi que l'ordre avait été en grande partie "rétabli" dans le pays, secoué, depuis quelques... 07.01.2022, Sputnik France

"Les forces de l'ordre travaillent dur. L'ordre constitutionnel a été largement rétabli dans toutes les régions", a déclaré le chef de l'Etat dans un communiqué, ajoutant que les opérations de retour à l'ordre public se poursuivraient "jusqu'à la destruction totale des militants".Jeudi, les Nations Unies ont appelé au dialogue et à la retenue au Kazakhstan.Selon le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, des contacts sont en cours entre l’organisation internationale et les autorités du pays asiatique, précisant que la représentante spéciale onusienne pour l'Asie centrale, Natalia Gherman a eu un entretien téléphonique avec le vice-Premier ministre kazakh Mukhtar Tileuberdi.Lors de ces échanges, l’accent a été mis sur la nécessité de faire preuve de retenue, de s'abstenir de la violence et de promouvoir le dialogue pour désamorcer la situation, a précisé M. Dujarric, qui s’exprimait lors de son point de presse quotidien.Le Kazakhstan, plus grand pays d'Asie centrale, est secoué depuis plusieurs jours par un mouvement de colère qui a débuté par des manifestations contre la hausse du prix du gaz, avant de dégénérer en émeutes chaotiques.

