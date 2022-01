https://fr.sputniknews.com/20220107/la-france-autorise-un-nouveau-traitement-par-anticorps-de-synthese-face-a-omicron-1054231861.html

La France autorise un nouveau traitement par anticorps de synthèse face à Omicron

La France autorise un nouveau traitement par anticorps de synthèse face à Omicron

Les autorités sanitaires françaises ont autorisé vendredi l'accès précoce à un nouveau traitement contre le Covid-19, le Xevudy (sotrovimab) de... 07.01.2022, Sputnik France

2022-01-07T19:36+0100

2022-01-07T19:36+0100

2022-01-07T19:36+0100

covid-19

france

traitement

médicaments

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1045695853_0:196:1921:1276_1920x0_80_0_0_b05227f1909866de430c469765e7e855.jpg

Le Xevudy, qui s'administre par intraveineuse, est destiné aux adultes et adolescents de 12 ans et plus infectés par le Covid-19 et présentant un risque de forme sévère.Dans un communiqué, la Haute Autorité de santé (HAS) explique qu'"à la différence des précédents, [le traitement, ndlr] présente un mécanisme d'action qui permet d'espérer le maintien de son efficacité sur les variants, y compris le variant Omicron".Deux autres traitements de ce type étaient déjà autorisés en France: le Ronapreve, de Roche et Regeneron, et Evusheld, d'AstraZeneca.L'Agence européenne du médicament avait autorisé la mise sur le marché du Xevudy le 17 décembre dernier.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, traitement, médicaments, covid-19, coronavirus sars-cov-2