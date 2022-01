https://fr.sputniknews.com/20220107/la-grippe-aviaire-continue-de-se-propager-en-france-1054222000.html

La grippe aviaire continue de se propager en France

Le virus d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) continue sa propagation en France avec un nouveau foyer détecté dans un élevage dans la Haute-Garonne... 07.01.2022, Sputnik France

Ce nouveau foyer, situé dans une basse-cour de la commune d'Escanecrabe, entre Toulouse et Tarbes, est le premier détecté en Haute-Garonne lors de cet épisode d'influenza aviaire.41 foyersLa France comptait 41 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage, 20 cas en faune sauvage et 3 cas en basse-cours à la date du 04 janvier, a annoncé, mardi, le ministère de l'Agriculture.Apporté par les oiseaux migrateurs qui entrent en contact avec les volailles, un premier foyer de grippe aviaire avait été identifié le 26 novembre dans le Nord de la France dans un élevage commercial de poules pondeuses de la commune de Warhem, faisant perdre au pays son statut "indemne" d'influenza aviaire, qu'il venait de retrouver le 2 septembre.Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a évoqué, lors d'une conférence de presse, une situation qui constitue une "grande source de préoccupation", alors que le dernier bilan, en fin de semaine dernière, faisait état de 26 foyers dans des élevages, estimant toutefois qu’il s’agit d’une situation meilleure que l'hiver dernier, quand la grippe aviaire avait affecté près de 500 foyers en élevage, alors que plus de trois millions de volailles, essentiellement des canards, avaient été abattues.Selon le ministère, 20 foyers se situent dans les Landes, huit dans le Nord, sept dans les Pyrénées-Atlantiques, cinq dans le Gers et un en Vendée.La France a été touchée par trois épizooties de grippe aviaire depuis fin 2015.Selon le ministère de l'Agriculture, vingt-neuf pays sont aujourd’hui touchés par le virus sur l’ensemble du continent européen qui recense près de 400 foyers en élevage et 700 cas dans la faune sauvage.

