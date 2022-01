https://fr.sputniknews.com/20220107/le-deficit-commercial-a-9-mds-deuros-en-novembre-un-record-en-france-1054227819.html

Le déficit commercial à 9 mds d’euros en novembre, un record en France

Le déficit commercial de la France a atteint neuf milliards d'euros en novembre, ce qui représente un niveau record, ont annoncé les Douanes vendredi. 07.01.2022, Sputnik France

"En moyenne mobile sur trois mois, le solde commercial, en baisse tendancielle depuis le début de l’année, se dégrade sensiblement en octobre puis en novembre 2021. Il passe ainsi de -4,5 milliards d’euros en janvier 2021 à -9 milliards en novembre 2021, le solde mensuel le plus bas jamais atteint", indiquent les Douanes dans un communiqué.Le déficit cumulé sur les 12 derniers mois s’élève à 77,6 milliards d’euros, soit 2,6 milliards de plus que le déficit annuel record de 2011, est-il précisé.Depuis le début de l’année, les importations progressent à un rythme soutenu (+0,9 milliard d'euros par mois). En novembre 2021, le montant des importations atteint la somme historique de 52,5 milliards d’euros, relève le communiqué, précisant que ce dynamisme en valeur s’explique en très grande partie par la hausse des prix des matières premières, notamment énergétiques, et des produits industriels.En volume, les importations n’ont augmenté que de 2,6% depuis le début de l’année, contre 20,1% en valeur, alors que les exportations ont progressé tout au long de l’année, mais à un rythme moins élevé (+0,4 milliard d'euros en moyenne par mois) pour s’établir en novembre à 43,5 milliards d’euros, "un montant quasiment équivalent au maximum d’avril 2019".À l’instar des importations, leur croissance s’explique surtout par la hausse des prix (+1,6% seulement en volume depuis janvier 2021, contre +11% en valeur).S’agissant de la balance des paiements, qui inclut les échanges de services, le déficit des transactions courantes est ressorti à 3,6 milliards d'euros en novembre, se creusant de 1,1 milliard par rapport au mois précédent, a détaillé la Banque de France vendredi.

