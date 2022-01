https://fr.sputniknews.com/20220107/le-mepris-decomplexe-de-macron-sur-les-non-vaccines-hysterise-le-debat-selon-arnaud-benedetti-1054222340.html

Le "mépris décomplexé" de Macron sur les non-vaccinés "hystérise le débat", selon Arnaud Benedetti

Le "mépris décomplexé" de Macron sur les non-vaccinés "hystérise le débat", selon Arnaud Benedetti

Le gouvernement l’assume sans détour: désormais, les restrictions sanitaires viseront en priorité les non-vaccinés. Pour l’essayiste Arnaud Benedetti, cette... 07.01.2022, Sputnik France

2022-01-07T12:14+0100

2022-01-07T12:14+0100

2022-01-07T12:14+0100

france

emmanuel macron

olivier véran

hôpital

anti-vaccins

gabriel attal

jean castex

pfizer

passeport sanitaire

crise sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1054222556_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a0d0d9f649061ef173275bf5ff12ab1f.jpg

Les récents propos tenus par Emmanuel Macron à l’encontre des non-vaccinés divisent. Et pour cause: selon un sondage CSA pour CNews paru ce jeudi 6 janvier, 53% des Français interrogés estiment que le Président de la République a eu tort de s’exprimer ainsi. Jean Castex a enfoncé le clou en affirmant que M. Macron disait «tout haut ce que beaucoup pensent tout bas». L’objectif du pass vaccinal est de «faire peser la contrainte sur les non-vaccinés plutôt que sur celles et ceux qui ont un comportement civique. Nous allons continuer et nous l’assumons», a-t-il insisté sur BFMTV ce 6 janvier.Pour Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire, les déclarations du chef de l’État ne doivent rien au hasard.Pis, pour l’auteur de Comment sont morts les politiques? (Éd. du Cerf), le calcul politique du locataire de l’Élysée relève «d’une forme de mépris décomplexé, lequel raconte assez bien la Macronie depuis cinq ans».

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

emmanuel macron, olivier véran, hôpital, anti-vaccins, gabriel attal, jean castex, pfizer, passeport sanitaire, crise sanitaire, variant omicron du covid-19, pass vaccinal