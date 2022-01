https://fr.sputniknews.com/20220107/lead-1-usa-et-japon-alertent-sur-la-chine-vont-renforcer-leur-alliance-1054219960.html

Les Etats-Unis et le Japon ont exprimé vendredi leurs préoccupations à l'égard de ce qu'ils considèrent comme des efforts de la Chine pour nuire à l'ordre... 07.01.2022, Sputnik France

Au cours d'une réunion virtuelle à haut niveau ministériel, Washington et Tokyo ont discuté de moyens de moderniser et de renforcer leur alliance sécuritaire, sur fond d'inquiétude croissante à l'égard de Pékin et de tensions dans la région, notamment à propos de Taiwan, qui mettent davantage en lumière l'importance du Japon.Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense américains et japonais sont "déterminés à travailler ensemble pour dissuader et, si nécessaire, répondre à des activités déstabilisatrices dans la région".Collaboration en matière de défenseDans un communiqué conjoint publié à l'issue des discussions, ils ont exprimé leurs "sérieuses préoccupations" sur la question des droits de l'homme dans la région chinoise du Xinjiang et à Hong Kong, soulignant par ailleurs l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan.En amont de la visioconférence, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé que les Etats-Unis et le Japon allaient signer un accord de recherche et de développement destiné à faciliter leur collaboration dans la lutte contre les nouvelles menaces en matière de défense, dont les missiles hypersoniques et les capacités militaires spatiales.Citant le déploiement militaire de la Russie à la frontière de l'Ukraine, les actions "provocatrices" de la Chine contre Taiwan et les avancées du programme balistique de la Corée du Nord, le chef de la diplomatie américaine a déclaré qu'il fallait que Washington et Tokyo continuent de renforcer et modernisent leur alliance sécuritaire de longue date.La Corée du Nord a procédé cette semaine au test d'un missile hypersonique, alors que les grandes puissances militaires mondiales - États-Unis, Russie, Chine - sont lancées depuis des mois dans une course pour mettre au point ce type de missile sophistiqué destiné à réduire le temps de réaction et la mise en place des mécanismes de défense de la cible.Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que la réunion allait contribuer à établir les contours de l'alliance sécuritaire dans le futur, dont une évolution des missions afin de "refléter la capacité grandissante du Japon à contribuer à la paix et à la stabilité régionales".

