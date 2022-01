https://fr.sputniknews.com/20220107/les-colombiens-avec-des-symptomes-domicron-pries-de-sisoler-sans-effectuer-de-test-1054233423.html

Les Colombiens avec des symptômes d’Omicron priés de s’isoler sans effectuer de test

Les Colombiens avec des symptômes d’Omicron priés de s’isoler sans effectuer de test

Les autorités sanitaires colombiennes ont invité les jeunes ayant une bonne immunité à s’isoler en cas de symptômes du variant Omicron sans effectuer de test... 07.01.2022, Sputnik France

Les jeunes Colombiens présentant des symptômes du Covid-19 causé par le variant Omicron sont invités à ne pas effectuer de tests de dépistage et à se mettre en quarantaine, a déclaré le ministre de la Santé du pays latino-américain Fernando Ruiz Gomez.La quarantaine doit durer sept jours, a précisé le ministre. Il a pourtant souligné que seuls les jeunes individus avec une bonne immunité étaient priés à s’abstenir de tests, alors que les Colombiens atteints de maladies chroniques, ainsi que ceux âgés de plus de 60 ans doivent solliciter une aide médicale. Cela concerne également les moins de trois ans présentant des symptômes du Covid.Dans le même temps, les cas contacts vaccinés peuvent ne pas s’isoler, mais doivent porter des masques et éviter de contacter les personnes avec une faible immunité.Plus de 130.000 décès liés au CovidLa Colombie a enregistré plus de 5,2 millions de cas de contamination par le coronavirus depuis le début de la pandémie, ainsi que plus de 130.000 décès liés au Covid-19, selon les données fournies par l’université Johns-Hopkins aux États-Unis.Les trois premiers cas du variant Omicron ont été détectés dans le pays chez des voyageurs en provenance des États-Unis et d’Espagne le 20 décembre dernier.Pour le moment, un peu plus de 56% de la population colombienne sont complètement vaccinés contre le nouveau coronavirus.

