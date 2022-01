https://fr.sputniknews.com/20220107/londres-appelle-larmee-pour-soutenir-les-hopitaux-face-au-covid-19-1054222890.html

Londres appelle l'armée pour soutenir les hôpitaux face au Covid-19

Le ministère britannique de la Défense a dit vendredi avoir débuté le déploiement de militaires pour soutenir les hôpitaux qui connaissent une pénurie de... 07.01.2022, Sputnik France

Le gouvernement a annoncé que 200 membres de l'armée avaient été déployés à Londres pour soutenir le service de santé national (NHS).L'armée va aussi être mobilisée pour les programmes de dépistage et de vaccination du COVID-19 au cours des trois prochaines semaines.Malgré une recrudescence des cas de coronavirus liés au variant Omicron — plus de 150.000 nouveaux cas par jour la semaine dernière —, le gouvernement n'a pas introduit de nouvelles restrictions mais a prévenu que les semaines à venir seraient difficiles car le NHS est confronté à une pénurie de personnels dûe aux isolations volontaires.Le président du Conseil de la British Medical Association, Chaand Nagpaul, a déclaré à Sky News n'avoir jamais connu un tel niveau d'absentéisme au NHS, et a rappelé qu'il "s'agit d'un problème national".Selon un rapport jeudi de la commission de la Santé et des affaires sociales, la crise du personnel pourrait entraver les efforts visant à rattraper les longues listes d'attente causées par la pandémie pour des traitements non urgents.

