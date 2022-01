Patrick Pelloux: "À l’hôpital, on ne va pas dans le mur, on y est"

«On ne va pas dans le mur, on est dans le mur. On n’est pas en train de couler, on a coulé. Il faudrait une vraie politique en matière de santé et il y a juste de la gestion de crise», ajoute-t-il devant nos caméras en rappelant la fermeture des lits et la pénurie de personnel au sein de l’hôpital.