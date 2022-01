Turquie: le budget de l'industrie de défense s'élève à 75 milliards de dollars

https://fr.sputniknews.com/20220107/turquie-le-budget-de-lindustrie-de-defense-seleve-a-75-milliards-de-dollars-1054219818.html

Le budget de l'industrie de défense turque s'est élevé à 75 milliards de dollars US, a annoncé jeudi le Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. 07.01.2022, Sputnik France

"Le budget des projets de l'industrie de défense est passé de 5,5 à 75 milliards de dollars et le chiffre d'affaires annuel du secteur est passé de 1 à 10 milliards de dollars", a indiqué le chef de l'Etat russe à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle usine de fabrication d'armes dans la capitale Ankara.Il a rappelé que la Turquie cherche à produire localement ses armes pour ne plus être dépendante de pays tiers, en abordant le refus américain de livrer les chasseurs F-35 pour avoir acheté un système de défense aérien russe S-400.Il a ensuite assuré que le chasseur turc effectuera son premier vol en 2025 et qu'il prendra place dans l'inventaire des Forces armées à partir de 2029."Notre avion de combat national sortira du hangar en 2023 et s’affichera aux yeux du monde entier", a-t-il encore dit.

