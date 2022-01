https://fr.sputniknews.com/20220107/un-accident-impliquant-une-fregate-britannique-et-un-sous-marin-russe-confirme-par-londres---video-1054226478.html

Un accident impliquant une frégate britannique et un sous-marin russe confirmé par Londres - vidéo

Un accident impliquant une frégate britannique et un sous-marin russe confirmé par Londres - vidéo

À en croire un documentaire britannique qui selon ses auteurs a été tourné à bord du HMS Northumberland, le sonar de cette frégate a été percuté fin 2020 par... 07.01.2022, Sputnik France

2022-01-07T15:38+0100

2022-01-07T15:38+0100

2022-01-07T15:41+0100

russie

royaume-uni

royal navy (royaume-uni)

accident

vice-admiral koulakov (destroyer)

sous-marin

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1054226287_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_6a00edd417aee3033b7e1ac4d2116071.jpg

Un accident aurait eu lieu fin 2020 et n’a été révélé qu’en début d’année 2022, alors que la Russie et l’Otan connaissent une nouvelle montée des tensions. Il est dévoilé dans un épisode du documentaire de la cinquième chaîne de télévision britannique intitulé Warship: Life at sea (Navire de guerre: la vie en mer), lequel sera montré prochainement au grand public.Un extrait a déjà été mis en ligne par plusieurs médias britanniques car il a été tourné, selon les auteurs du documentaire, au moment de la collision d’un sous-marin russe avec le sonar de la frégate HMS Northumberland qui se trouvait en mission de patrouille dans l’Atlantique du Nord fin 2020.Une sirène déclenchée suite à l’accidentDans une séquence d’une trentaine de secondes, il est possible de voir plusieurs marins qui essayent de localiser le sous-marin, dont le type n’est pas précisé. À un moment, une sirène sonne, un membre de l’équipage s’exclame "qu'est-ce que c'était que ça?" et une voix off lance: "le HMS Northumberland a été percuté".D’après le Sun, le sous-marin a heurté un sonar que la frégate traînait à des centaines de mètres derrière elle. De son côté, une source de la Défense britannique a déclaré à la BBC qu'il était peu probable que la collision soit délibérée.La BBC précise qu’on ne sait pas si le submersible a subi des dommages, mais le navire britannique a dû retourner à un port en Écosse pour remplacer l'équipement endommagé. Les circonstances exactes de cet incident restent inconnues. Le ministère russe de la Défense, lui, n’a émis aucun commentaire sur le sujet.Une présence "importante" russeDébut décembre 2020, la Marine britannique se disait préoccupée par la présence "importante" de navires de guerre russes dans les eaux neutres près du Royaume-Unis. Les frégates HMS Northumberland, HMS Lancaster, HMS Richmond et HMS Kent ainsi que les navires de patrouille HMS Severn et HMS Tyne ont suivi le déplacement du destroyer russe Vice-Amiral Koulakov, des corvettes Vasily Bykov et Boïkïy, accompagnés de deux navires auxiliaires et du sous-marin B-262 Stary Oskol.

russie

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

russie, royaume-uni, royal navy (royaume-uni), accident, vice-admiral koulakov (destroyer), sous-marin