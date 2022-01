https://fr.sputniknews.com/20220107/un-homme-en-possession-dune-tete-et-dun-penis-se-rend-aux-gendarmes-a-frejus-1054229535.html

Un homme en possession d'une tête et d'un pénis se rend aux gendarmes à Fréjus

Un homme de 38 ans affirmant avoir tué un autre homme s'est présenté vendredi à la gendarmerie de Fréjus (Var), avec un sac contenant la tête de sa victime... 07.01.2022, Sputnik France

"Un individu s'est rendu à la brigade de gendarmerie de Fréjus après avoir tranché la tête et le pénis d'un homme", a indiqué la gendarmerie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans un message transmis à la presse, confirmant une information du quotidien régional Var-Matin.Dans un communiqué, le parquet de Draguignan a précisé qu'un homme de 38 ans, s'est présenté "pour dénoncer un homicide volontaire qu'il avait commis la veille sur la commune de Fréjus".La police judiciaire de Toulon, chargée de l'enquête, a indiqué à l'AFP que le mis en cause s'était présenté à la gendarmerie de Fréjus vendredi matin. "Il exhibait une tête humaine, donc il a été aussitôt amené au commissariat de police et placé en garde à vue". L'homme était connu de la police jusqu'ici pour "des petites affaires".L'homme placé en garde à vue doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique, a encore indiqué le parquet de Draguignan qui a précisé qu'à ce stade de l'enquête, le mobile du crime "est encore incertain".Vendredi soir, les enquêteurs procédaient à des "constatations techniques sur la scène de crime présumée", au domicile du mis en cause.

