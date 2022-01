https://fr.sputniknews.com/20220107/yassine-belattar-aurait-ete-place-en-garde-a-vue-a-paris-1054233607.html

Yassine Belattar aurait été placé en garde à vue à Paris

L’ancien conseiller banlieues d’Emmanuel Macron, ainsi que son garde du corps et son producteur, ont été placés en garde à vue à Paris dans le cadre de leur... 07.01.2022, Sputnik France

Humoriste français d’origine marocaine, Yassine Belattar a été placé en garde à vue durant la journée du mercredi 5 janvier au commissariat central du XVIIIe arrondissement de Paris, rapporte le magazine Valeurs actuelles.Outre M.Belattar, son garde du corps, ainsi que le producteur de sa pièce, Thomas Barbazan, ont été placés en garde à vue et entendus dans le cadre de la plainte déposée par le journaliste de Livre Noir Jordan Florentin, explique VA.Le journaliste accuse les intéressés de séquestration, menaces, vol et extorsion à l’issue d’un spectacle, le 19 novembre dernier, au théâtre de Dix heures à Paris. Or, seule l’accusation de violence volontaire en réunion aurait été retenue, selon une source, tandis qu’une autre ne fait mention que de la séquestration, indique le magazine."T’es la prochaine Mila"Toujours selon VA, à l’issue de leur garde à vue, les trois hommes ont reçu une convocation par un officier de police judiciaire (OPJ). Ils comparaîtront le 8 juin prochain devant un juge au tribunal judiciaire de Paris, en présence de la victime.D’après les dépositions du journaliste, l’ancien conseiller banlieues d’Emmanuel Macron avait proféré à son égard de nombreuses insultes avant de passer aux menaces. "Tout Aulnay cherche ton prénom, t’es la prochaine Mila!", aurait-il lancé à M.Florentin.L’humoriste conteste la version des faits relatée par ce dernier et dément toute séquestration et tout acte de violence en reconnaissant pourtant des injures.

