https://fr.sputniknews.com/20220107/zemmour-aurait-leve-plus-dargent-pour-sa-campagne-presidentielle-que-macron-en-2017-1054218783.html

Zemmour aurait levé plus d’argent pour sa campagne présidentielle que Macron en 2017

Zemmour aurait levé plus d’argent pour sa campagne présidentielle que Macron en 2017

À la date du 31 décembre 2021, le candidat Reconquête! a levé plus de neuf millions d’euros pour sa campagne présidentielle grâce aux dons et adhésions à son... 07.01.2022, Sputnik France

2022-01-07T06:00+0100

2022-01-07T06:00+0100

2022-01-07T06:00+0100

présidentielle 2022

france

banques

emmanuel macron

élection présidentielle

parrainage

association des maires de france

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1054212327_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d7c13d605298aa14540c3db7ea00e9cd.jpg

Alors qu’il a du mal à réunir les 500 promesses de parrainage pour pouvoir se présenter à la présidentielle 2022, Éric Zemmour a pourtant déjà levé plus de neuf millions d’euros pour sa campagne à la date du 31 décembre 2021, rapporte Europe 1.Ces fonds proviennent des dons et des adhésions à son parti Reconquête!, indique la radio. À titre de comparaison, l’actuel Président Emmanuel Macron avait récolté 7,2 millions d’euros à cette même date en 2017. Au total, il avait réussi à lever près de 15 millions d’euros, dont neuf millions ont été empruntés auprès de banques.Or, l’équipe d’Éric Zemmour sait bien que son candidat aura besoin d’emprunter lui aussi auprès des banques qui sont de plus en plus réticentes à financer les personnalités politiques. Pourtant, un proche de l’essayiste, contacté par Europe 1, est persuadé que les questions financières ne seront pas un problème.Zemmour appelle l’AMF à l’aideLe candidat lui-même, crédité de près de 15% des voix au premier tour dans les récents sondages, a pour sa part réclamé ce jeudi 6 janvier un coup de pouce à l’Association des maires de France (AMF) pour recueillir les 500 parrainages exigés afin de se présenter à l’élection présidentielle.En réponse, le président de l’AMF David Lisnard a rappelé que son association n’avait pas de compétence en la matière et ne donnait "jamais une directive à ses membres, dans aucun domaine".Le candidat Reconquête! affirme s’appuyer pour l’instant sur 300 promesses de parrainage. La collecte des signatures démarre officiellement le 30 janvier et dure jusqu’au 4 mars, date limite de leur dépôt.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

france, banques, emmanuel macron, élection présidentielle, parrainage, association des maires de france, eric zemmour