https://fr.sputniknews.com/20220108/-atteinte-a-la-paix-des-morts-prison-a-vie-pour-un-homme-accuse-de-cannibalisme-en-allemagne-1054242453.html

"Atteinte à la paix des morts": prison à vie pour un homme accusé de cannibalisme en Allemagne

"Atteinte à la paix des morts": prison à vie pour un homme accusé de cannibalisme en Allemagne

Un Allemand a été condamné à la prison à vie vendredi par un tribunal berlinois pour avoir tué, démembré et en partie mangé un homme de 43 ans rencontré sur... 08.01.2022, Sputnik France

2022-01-08T16:51+0100

2022-01-08T16:51+0100

2022-01-08T17:07+0100

europe

allemagne

europe

police

prison

enquête

coupable

cannibalisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1054242424_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6220bd5251d8a2fbac296c89f61f67e.jpg

Stefan R., un enseignant de 42 ans, a été déclaré coupable de "meurtre" et "d'atteinte à la paix des morts". Devant la gravité des faits, sa condamnation a été assortie d'une mention rendant presque impossible toute libération anticipée.En trente ans de carrière, "rien de tel n'a jamais atterri sur mon bureau", a-t-il déclaré.L'accusé est resté silencieux et sans expression lors de la lecture du verdict.Le 6 septembre 2020, la victime était convenue d'une rencontre sexuelle avec l'accusé via un site de rencontre. L'homme aurait ensuite pris un taxi pour se rendre à l'appartement du suspect situé à Berlin-Pankow, dans le nord de la capitale allemande. Stefan R. lui aurait alors offert un verre contenant une dose de GHB, la "drogue du viol", ce qui lui aurait fait perdre conscience. L'accusé a ensuite égorgé sa victime et l'a laissée se vider de son sang, "parce que cela lui procurait une stimulation sexuelle", a affirmé le procureur Martin Glage dans ses réquisitions.Une fois son invité mort, le tueur en aurait dévoré une partie des membres.La victime "voulait s'en sortir vivante"L'enquête sur sa disparition était restée au point mort jusqu'à la découverte en novembre 2020 par des promeneurs d'ossements humains dans un parc du nord de Berlin. L'enquête avait établi qu'il s'agissait des restes d'un homme porté disparu. C'est en analysant le téléphone de la victime que les enquêteurs étaient parvenus à identifier le chauffeur de taxi qui l'avait conduit au domicile de l'accusé.La police avait alors retrouvé des traces de sang, d'autres parties du corps et plusieurs outils, notamment une scie à os. Les enquêteurs ont ensuite révélé que l'accusé avait déjà fait des recherches "concrètes et détaillées" sur différents forums liés au cannibalisme. L'affaire rappelle le cas de Detlev Günzel, un ancien commissaire de police reconnu coupable d'avoir tué et dépecé, manifestement à sa demande, un homme rencontré sur un site Internet de fétichistes de l'anthropophagie. Aucune preuve n'avait pour autant permis d'établir qu'il avait mangé sa victime. Un autre cas qui avait glacé d'effroi l'Allemagne au début des années 2000 est celui d'Armin Meiwes, surnommé "le cannibale de Rotenbourg", condamné à la perpétuité en 2006 pour un homicide suivi d'anthropophagie, le tout filmé.

allemagne

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

allemagne, europe, police, prison, enquête, coupable, cannibalisme