https://fr.sputniknews.com/20220108/al-qaida-renforce-sa-presence-au-nigeria-iyad-ag-ghali-grand-gagnant-du-ralliement-dansaru-1054240574.html

Al-Qaïda renforce sa présence au Nigeria: Iyad Ag Ghali grand gagnant du ralliement d’Ansaru

Al-Qaïda renforce sa présence au Nigeria: Iyad Ag Ghali grand gagnant du ralliement d’Ansaru

L'Avant-garde pour la protection des musulmans en Afrique noire (Ansaru), groupe terroriste nigérian, a annoncé son ralliement à Al-Qaïda au Maghreb islamique... 08.01.2022, Sputnik France

2022-01-08T14:59+0100

2022-01-08T14:59+0100

2022-01-08T15:17+0100

afrique

nigeria

al-qaïda

terrorisme

afrique

mali

al-qaïda au maghreb islamique (aqmi)

jnim (gsim)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1046059107_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_44fa25586752232e75f94a01aeab52be.jpg

L’année 2021 s’est achevée par l’officialisation du ralliement de l'Avant-garde pour la protection des musulmans en Afrique noire, connu sous le nom d’Ansaru, à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)*, la franchise nord-africaine et au Sahel de l’organisation terroriste. L’annonce a été faite à travers une vidéo d’Ansaru authentifiée début janvier après avoir été rendue publique le 31 décembre.ScissionDjalil Lounnas, professeur en relations internationales à l’université américaine Al Akhawayn d’Ifrane, au Maroc, spécialiste des groupes terroristes dans le Sahel et au Maghreb, explique à Sputnik que "l'annonce de ce ralliement est l’aboutissement d’un long processus". Un processus qui a débuté il y a une dizaine d’années.Les chefs d’Ansaru ont choisi d’agir essentiellement dans le centre et le nord-ouest du Nigeria loin de la zone d’action de Boko Haram qui est concentré dans le nord-est du pays et dans la région du lac Tchad. Le groupe cible en priorité l’armée et les services de sécurité nigérians. Ansaru a également kidnappé plusieurs étrangers. L’opération la plus importante est l’enlèvement en février 2013 de sept "étrangers chrétiens" travaillant pour une entreprise libanaise. Les otages ont été assassinés au courant du mois de mars car Ansaru avait soupçonné l’organisation d’une opération de sauvetage par les services britanniques et nigérians. "Dès 2015, Ansaru a eu un passage à vide durant plusieurs années mais ses chefs ont continué à entretenir des relations avec AQMI* à travers sa franchise au Sahel, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Les contacts se sont intensifiés entre les deux à partir de 2019, période durant laquelle Ansaru a repris ses activités", précise le professeur de l’université américaine Al Akhawayn. Pour Djalil Lounnas, ce ralliement est à mettre sur le compte d’Iyad Ag Ghali le chef du GSIM.Le contrôle des traficsEn termes d’effectifs et d’armements, que représente Ansaru? "En fait nous ne disposons pas de beaucoup d’éléments sur ce groupe. En 2014, son effectif était évalué à environ 3.000 hommes. Je dirai plusieurs centaines d’hommes armés et bien entraînés", dit Djalil Lounnas. Selon lui, Ansaru c’est surtout une puissance financière puisque le groupe tire profit des différents trafics dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest, principalement le trafic de drogue.Djalil Lounnas estime que l’officialisation du ralliement d’Ansaru à AQMI* risque de provoquer des tensions au Nigeria. "Il faut suivre de près la réaction de Boko Haram qui tente de se redéployer vers le nord-ouest du Nigeria, la zone que contrôle Ansaru. Une guerre entre les deux rivaux n’est pas à écarter".*Organisations terroristes interdites en Russie

https://fr.sputniknews.com/20211130/des-morts-et-des-blesses-au-niger-ce-convoi-de-barkhane-qui-attise-le-sentiment-antifrancais-1053731941.html

https://fr.sputniknews.com/20201124/terrorisme-au-maghreb-et-au-sahel-iyad-ag-ghali-prend-lascendant-sur-aqmi-1044824390.html

nigeria

afrique

mali

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

nigeria, al-qaïda, terrorisme, afrique, mali, al-qaïda au maghreb islamique (aqmi), jnim (gsim)