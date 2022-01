https://fr.sputniknews.com/20220108/apres-avoir-sauve-une-femme-du-feu-ce-policier-us-sauve-un-chien-dans-un-lac-gele---video-1054241466.html

Après avoir sauvé une femme du feu, ce policier US sauve un chien dans un lac gelé - vidéo

Un officier de police américain récemment décoré pour avoir sauvé une femme âgée d’une maison en flammes s’est distingué une nouvelle fois par sa bravoure: il... 08.01.2022, Sputnik France

faits divers

new york

glace

chutes du niagara

labrador

Le service de police de la ville américaine de Lewiston, située dans l’État de New York, juste au nord des chutes du Niagara, a publié une vidéo d’un nouvel exploit de son officier Jon Smith, qui s’était distingué en octobre dernier lorsqu’il avait sauvé une femme âgée.Cette fois, il a extrait un chien tombé à travers un trou dans la glace d’un lac.Les policiers ont précisé que lorsque le chien s’est retrouvé coincé dans l’eau à environ 50 mètres de la rive du lac, l’officier n’a pas hésité à retirer son équipement et à se précipiter à son secours.Le chien a été ramené sain et sauf à son propriétaire.Un groupe d’oies a éveillé l’instinct de prédateur de l’animalSelon les informations de Fox News, la police a annoncé plus tard avoir reçu une lettre du propriétaire du chien félicitant les actions de Jon Smith."Bien qu'il soit bon nageur, il n'y avait aucune chance qu'il remonte sur la glace. Il a commencé à paniquer et à se fatiguer rapidement", a détaillé le propriétaire.Selon lui, le policier a réussi à retirer et à mettre en sécurité ce chien pesant environ 34 kilogrammes.À la fin de sa lettre, il a exprimé sa reconnaissance pour l’altruisme et le courage de l’agent Smith.En octobre, Smith avait aidé à sauver une femme âgée d'une maison en feu, toujours à Lewiston.En Chine, un chien reste piégé pendant six ansCe labrador américain a eu bien de la chance comparé à un autre canidé chinois confiné pendant six ans dans une grotte dans laquelle il était tombé encore tout jeune.Le chien y a mangé ce que les habitants lui jetaient sans arriver à le sortir de sa prison. Il se désaltérait grâce à l’eau d’une source souterraine.De nombreuses tentatives pour le secourir ont échoué en raison de la grande profondeur de la grotte et des particularités du relief.C’est seulement grâce aux informations répandues sur Internet que l’animal a pu être sauvé par des secouristes après une opération qui a duré deux semaines.

new york

chutes du niagara

