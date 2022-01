https://fr.sputniknews.com/20220108/au-moins-30-morts-dans-des-attaques-de-bandes-armees-au-nigeria-1054235432.html

Au moins 30 morts dans des attaques de bandes armées au Nigeria

Au moins 30 morts dans des attaques de bandes armées au Nigeria

Des bandes armées ont tué au moins 30 personnes cette semaine lors d'une série d'attaques contre des villages dans l'Etat de Zamfara au Nigeria, une région... 08.01.2022, Sputnik France

2022-01-08T07:34+0100

2022-01-08T07:34+0100

2022-01-08T07:34+0100

afrique

nigeria

décès

bandit

banditisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1046059107_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_44fa25586752232e75f94a01aeab52be.jpg

Selon trois d'entre eux, plus de 300 bandits circulant à moto ont mis à sac huit villages et tiré aveuglément sur la population mardi.L'un de ces témoins, Abubakar Bello, qui a réussi à s'échapper, a déclaré que les groupes locaux d'autodéfense avaient été débordés par le nombre des assaillants qui ont incendié de nombreuses maisons et commerces.Un autre habitant contacté par téléphone, Ummaru Makeri, a dit avoir perdu son épouse et trois enfants dans l'incendie de son domicile.L'Etat de Zamfara est l'un des Etats nigérians les plus touchés par la vague d'enlèvements et d'autres crimes violents qui balaie depuis la fin 2020 le nord-ouest du Nigeria.Les autorités y ont coupé depuis début septembre les télécommunications, officiellement pour empêcher les bandes armées de se coordonner, si bien qu'il est très difficile d'y récolter des informations.Un porte-parole du gouverneur de Zamfara a déclaré sans plus de précisions à Reuters que les assaillants avaient été interceptés par l'armée. Le porte-parole de la police de l'Etat, Muhammed Shehu, n'a pu être joint.

nigeria

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

nigeria, décès, bandit, banditisme