Belgique: Plus de 89 tonnes de cocaïne saisies dans le port d'Anvers en 2021, un record

Belgique: Plus de 89 tonnes de cocaïne saisies dans le port d'Anvers en 2021, un record

Les services douaniers belges ont saisi 89,5 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers en 2021, ce qui représente une hausse de 36% par rapport à 2020

La quantité de cocaïne interceptée dans le port d'Anvers en 2021 a doublé en cinq ans, selon la même source.La drogue saisie a une valeur marchande de 12,76 milliards d'euros, ajoutent les autorités belges, notant que les trois principaux pays de provenance de la cocaïne sont le Panama, l'Equateur et le Paraguay.L'opération anti-drogue menée par la Belgique l'année dernière sur la base du décryptage de messages envoyés par les trafiquants sur le réseau de communications Sky ECC a également aidé les autorités dans leur travail de recherche, a ajouté le ministre.Depuis 2013, les saisies de cocaïne dans le port d'Anvers sont en constante augmentation. En 2020, la quantité de drogue interceptée a été 14 fois plus élevée que huit ans auparavant.Le port belge d'Anvers demeure la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe, selon le Container Control Programme (CCP), mis en place par l'ONU et l'organisation mondiale des douanes.

