Décès du député José Evrard des suites du Covid

Décès du député José Evrard des suites du Covid

Le député du Pas-de-Calais José Evrard, vice-président du parti Debout la France, est mort des suites du COVID-19, a annoncé vendredi le président de... 08.01.2022, Sputnik France

"J'apprends avec émotion la disparition de José Evrard, notre collègue député du Pas-de-Calais des suites du Covid-19. À sa femme, ses enfants, ses proches, ainsi qu'à ses collègues et collaborateurs, j'adresse mes pensées émues et solidaires dans la peine", a écrit sur Twitter Richard Ferrand.Né en 1945, fils de mineur et ancien communiste, José Evrard avait été élu en 2017 dans la troisième circonscription du Pas-de-Calais sous l'étiquette du Front national, avant de rejoindre le parti les Patriotes de Florian Philippot puis Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan en 2020.Sans mentionner les raisons de son décès, Nicolas Dupont-Aignan a salué sur Twitter un "homme courageux, droit, gentil".

