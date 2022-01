https://fr.sputniknews.com/20220108/en-direct-premier-samedi-de-manifestations-en-2022-des-gilets-jaunes-dans-les-rues-de-paris-1054240231.html

En direct: premier samedi de manifestations en 2022, des Gilets jaunes dans les rues de Paris

Le premier samedi de manifestations en 2022 s’annonce tendu à Paris, avec des dizaines d'actions prévues. Les citoyens en colère, dont des Gilets jaunes, se... 08.01.2022, Sputnik France

france

france

paris

covid-19

coronavirus sars-cov-2

Une première journée de mobilisation se déroule à Paris et dans d’autres villes après les propos retentissants d’Emmanuel Macron qui souhaite "emmerder" les non-vaccinés. Ce samedi 8 janvier, des dizaines de rassemblements ont été annoncés à travers le pays.Plus de 40.000 manifestants sont attendus, indique LCI qui a consulté les informations du renseignement. Les citoyens, dont des Gilets jaunes, s’érigent contre l’obligation de se faire vacciner, ainsi que contre les pass sanitaire et vaccinal.Alors que le Président a "totalement assumé" ses déclarations et que le projet de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a été approuvé en première lecture à l’Assemblée nationale, la colère des manifestants ne semble pas s'apaiser. Le nombre de contaminations en 24 heures s'est maintenu entretemps autour des 300.000 ces derniers jours.Les opposants au pass sanitaire prévoient trois cortèges dans la capitale. Le premier part de la place de Catalogne à 14h00. Les "Gilets jaunes et citoyens en colère" se dirigeront vers Nation. Le deuxième groupe, composé de "Citoyens et Gilets jaunes", devrait partir à 15h00 du Palais Royal à destination de la place Vauban.Enfin, le collectif "Union citoyenne pour la liberté, Force jaune" organisent une troisième action prévue place du 18-Juin-1940, près de Montparnasse, de 14h00 à 18h00.

