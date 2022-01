https://fr.sputniknews.com/20220108/lallemagne-veut-revoir-sa-strategie-vaccinale--1054245122.html

L'Allemagne veut revoir sa stratégie vaccinale

L'Allemagne doit revoir sa stratégie de vaccination pour faire face à Omicron

covid-19

allemagne

vaccination

obligation vaccinale

covid-19

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

Karl Lauterbach, qui a été nommé ministre de la Santé le mois dernier, a fait ces commentaires lors d'une interview accordée au journal Welt am Sonntag, à paraître dimanche.Le gouvernement allemand entend mettre en place un système permanent pour pouvoir acheter et fournir des vaccins rapidement et à tout moment car de nouvelles épidémies graves pourraient arriver, a ajouté Karl Lauterbach.L'Allemagne a fermé cet été de grands centres de vaccination dans plusieurs États après avoir constaté une baisse de la demande pour la vaccination, avant qu'elle ne reparte à la hausse.Selon l'Institut Robert Koch (RKI), spécialisé dans les maladies infectieuses, le variant Omicron représente désormais 44 % des contaminations par le coronavirus en Allemagne.

