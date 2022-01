https://fr.sputniknews.com/20220108/le-bourbier-diplomatique-du-maroc-une-analyse-a-charge-contre-le-ministre-des-affaires-etrangeres-1054242751.html

"Le bourbier diplomatique du Maroc": une analyse à charge contre le ministre des Affaires étrangères

"Le bourbier diplomatique du Maroc": une analyse à charge contre le ministre des Affaires étrangères

Le magazine politique américain Foreign Policy a publié une analyse sur la crise que traverse la diplomatie au Maroc. Samia Errazzouki, journaliste marocaine... 08.01.2022

Contrairement à l’image véhiculée par les autorités et les médias du Maroc, la diplomatie de l’unique royaume du Maghreb traverse une véritable crise. C’est en tout cas ce qu’affirme Samia Errazzouki dans une analyse publiée mardi 4 janvier 2022 dans le magazine politique américain Foreign Policy. Journaliste et cofondatrice du collectif féministe Khmissa, Samia Errazzouki est actuellement doctorante en histoire à l’université de Californie à Davis. C’est sous cette casquette d’universitaire qu’elle a rédigée cette analyse qui s’appuie sur une série d’événements et d’éléments qui prouvent, selon elle, que la diplomatie marocaine s’est empêtrée dans un "bourbier" (morass dans le titre anglais).La colère de TrumpSelon elle, la reconnaissancede la "marocanité du Sahara occidental" par l’ex-Président Donald Trump n’a été qu’un simple détail dans la relation entre les deux pays. "Malgré la volte-face de Washington sur le Sahara occidental, l'ancien chouchou des cercles politiques américains est plus isolé que jamais", note l’universitaire. Samia Errazzouki considère que les soucis de Rabat ont débuté durant de la campagne présidentielle américaine de 2016, lorsque "le roi Mohammed VI avait promis 12 millions de dollars à la Fondation Clinton en 2015". Le monarque s’était donc opposé à Donald Trump.Samia Errazzouki a listé les revers subis par le Maroc de la part des États-Unis: blocage par le Congrès de l'ouverture d’un consulat dans la ville sahraouie de Dakhla, refus de vendre des drones d’attaque, aide militaire conditionnée par la recherche par Rabat d’une solution politique mutuellement acceptable au Sahara occidental, opposition d’une partie de l’establishment américain à la déclaration de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental…La reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental qui se veut être le socle de relations solides entre Washington et Rabat s’avère presque impossible à mettre en œuvre. Isaias Barrenada, professeur de relations internationales à l’université Complutense de Madrid, explique au micro de Sputnik que l’administration Biden a hérité d’un "grand problème".En réalité, l’administration Biden est prise dans un piège: "elle a refusé d’approfondir la mise en œuvre de cette proclamation, mais elle ne peut pas faire marche arrière pour ne pas mettre en danger l’autre facette de l’accord qui comprenait le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël".Du côté du Front Polisario, principal ennemi du Maroc, l’analyse de l’universitaire marocaine semble faire l’unanimité. Contacté par Sputnik, Malainin Lakhal, ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au Botswana, a relevé "l’intégrité de Mme Samia Errasouki, qui a traité ce sujet de façon très académique et neutre, pour prouver que la diplomatie marocaine se porte vraiment mal".La faute de BouritaL’ambassadeur est convaincu que "la monarchie marocaine vit sa plus sombre période en tant que régime expansionniste, mais aussi en tant que régime rejeté par les Marocains eux-mêmes après avoir pactisé avec l’entité sioniste contre la volonté et les intérêts de son propre peuple et des peuples de la région". L’analyse de Samia Errazzouki ressemble fortement à une pièce d’un dossier à charge contre Nasser Bourita. Selon elle, la détérioration du corps diplomatique autrefois dynamique du Maroc fait suite à la nomination de Nasser Bourita, "un jeune bureaucrate sans affiliation à un parti et au curriculum vitae relativement maigre, au poste de ministre des Affaires étrangères en 2017. Au cours de son mandat, le Maroc n'a jamais été aussi éloigné de ses voisins et alliés". Dans le texte publié par Foreign Policy, Samia Errazzouki ne semble pas avoir jugé utile d’accorder un paragraphe au forcing du Maroc au sein de l’Union africaine, ni même à l’ouverture de consulats au Sahara occidental par certains États. Deux dossiers que suit personnellement Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie marocaine s’est vu infliger un zéro pointé.Au Maroc, l’analyse publiée par le magazine politique américain passe mal. Accusée d’être à la solde de la CIA et de l’Algérie, sa rédactrice est la cible d’attaques sur les réseaux sociaux.Le média Barlamane a ainsi évoqué "un article très tendancieux et à charge" s'en prenant à "une agitatrice pro-Polisario", le tout en s'employant à démonter les assertions contenues dans l'article du magazine américain: "le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a apporté fin novembre un soutien appuyé au plan du Maroc pour le Sahara, qu’il a jugé +sérieux+ et +crédible+, pour le Sahara occidental […] Depuis l’arrivée du Président Joe Biden à la Maison-Blanche en janvier, Washington a maintenu cette position, tout en saluant l’accord israélo-marocain", peut-on entre autres lire par exemple sur le média en ligne marocain.

