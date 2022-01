https://fr.sputniknews.com/20220108/linde-impose-la-quarantaine-a-domicile-obligatoire-pour-toutes-les-arrivees-internationales-1054236948.html

L'Inde impose la quarantaine à domicile obligatoire pour toutes les arrivées internationales

2022-01-08T08:39+0100

Les nouvelles directives publiées par le gouvernement central entrent en vigueur à partir du 11 janvier et ce jusqu'à nouvel ordre.Les nouveaux cas de Covid-19 en Inde ont grimpé à 141.000 au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, contre 114.000 contaminations la veille.Plusieurs États fédérés ont tiré la sonnette d'alarme concernant la propagation du nouveau variant d'Omicron, qui serait responsable d'un grand nombre d'infections à travers le pays.Les responsables indiens scrutent avec inquiétude l'augmentation exponentielle du nombre de cas. Le grand confinement de l'an passé a lourdement affecté l'économie indienne et la population redoute l'impact financier de nouvelles restrictions.L'Inde est le deuxième pays le plus touché au monde en nombre de cas, avec près de 35 millions de contaminations confirmées. Avec 482.000 décès résultant du Covid, le pays se classe au troisième rang des plus endeuillés du monde, derrière les États-Unis et le Brésil.

