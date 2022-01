https://fr.sputniknews.com/20220108/plainte-symbolique-dun-retraite-choque-non-vaccine-contre-emmanuel-macron-1054244820.html

Plainte "symbolique" d'un retraité non-vacciné "choqué" par les propos d'Emmanuel Macron

Plainte "symbolique" d'un retraité non-vacciné "choqué" par les propos d'Emmanuel Macron

Un Corrézien de 63 ans a déposé une plainte contre le Président de la République pour des propos qu'il juge "discriminatoires" envers les personnes non... 08.01.2022, Sputnik France

Dans un entretien au Parisien mardi, le Président de la République avait déclaré: "les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie".Des propos jugés "discriminatoires et insultants" par Didier Lalande, un retraité de 63 ans habitant Rosiers-d'Egletons, en Corrèze, qui a déposé une plainte mercredi pour ce qu'il nomme "diffamation et menaces publiques par personne ayant autorité", a-t-il expliqué, document à l'appui, à une correspondante de l'AFP, confirmant une information du journal La Montagne.L'homme, non-vacciné contre le Covid-19 se dit "choqué et blessé" par cet entretien. Il revendique une démarche "symbolique", qui n'a pas de chance d'aboutir, le Président étant couvert par son immunité présidentielle.Les propos polémiques du chef de l'État avaient déclenché une tempête politique, en plein examen déjà très tendu à l'Assemblée nationale du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, adopté dans la douleur jeudi.

