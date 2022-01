https://fr.sputniknews.com/20220108/presidentielle-2022-macron-en-tete-des-intentions-de-vote-au-premier-tour-1054239575.html

Présidentielle 2022: Macron en tête des intentions de vote au premier tour

Présidentielle 2022: Macron en tête des intentions de vote au premier tour

Le Président français Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote au premier tour des élections présidentielles prévues en avril prochain, selon un... 08.01.2022, Sputnik France

2022-01-08T12:46+0100

2022-01-08T12:46+0100

2022-01-08T12:46+0100

présidentielle 2022

emmanuel macron

valérie pécresse

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1054146520_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c46cdf1fcc254f43a15ff6d626563a04.jpg

À un peu plus de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, fixé pour le 10 avril, Emmanuel Macron confirme son avance devant la candidate du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen et celle des Républicains Valérie Pécresse, au coude-à-coude, d'après ce sondage Ipsos Sopra-Steria pour le compte du Parisien et FranceInfo.Emmanuel Macron, qui n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature au scrutin présidentiel, recueille près de 26% des intentions de vote, contre 17% pour Marine Le Pen qui gagne un point en un mois et 16% pour Valérie Pécresse qui reste stable. La deuxième place pour accéder au second tour de la présidentielle reste ainsi très disputée et très incertaine.Le polémiste Eric Zemmour est crédité, quant à lui, de 12% des intentions de vote au premier tour.À gauche, aucun candidat n'atteindrait la barre des 10% des voix, au moment où la perspective d'une candidature commune proposée par Anne Hidalgo (PS) se heurte aux refus de Yannick Jadot (EELV) et de Jean-Luc Mélenchon (LFI). Le candidat de La France insoumise obtiendrait 9% des votes (-1 point) et devancerait le prétendant écologiste à 8% (+1 pt), loin devant la candidate socialiste (4,5%, -0,5 pt), selon le sondage.Second tourAu second tour, le Président sortant l'emporterait face à Valérie Pécresse (55% contre 45%), et plus largement contre Marine Le Pen (58%-42%), toujours selon ce sondage.Ce sondage a été réalisé en ligne du 5 au 6 janvier 2022, auprès de 1.500 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Il a une marge d'erreur comprise entre 0,7 et 3,2 points de pourcentage.Selon ses auteurs, les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

emmanuel macron, valérie pécresse, eric zemmour