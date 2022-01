https://fr.sputniknews.com/20220108/twitter-suspend-le-compte-de-booba-puis-fait-marche-arriere-1054241706.html

Twitter suspend le compte de Booba puis fait marche arrière

Twitter suspend le compte de Booba puis fait marche arrière

Après avoir été banni d'Instagram, Booba a vu son compte être suspendu sur Twitter. Bien qu’il ait pris position sur le vaccin, le pass vaccinal ou encore la... 08.01.2022, Sputnik France

2022-01-08T16:02+0100

2022-01-08T16:02+0100

2022-01-08T16:17+0100

france

instagram

twitter

instagram, inc

twitter, inc

booba

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103775/36/1037753690_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f941f89d39128bf7684bca3fe8d81266.jpg

Début 2021, Booba avait annoncé sur Twitter qu'il ne reviendrait jamais sur Instagram d’où il a été banni "pour avoir enfreint les règles". Début 2022, il a été banni de Twitter, mais seulement pour quelques heures.Le compte Twitter du rappeur a été suspendu "pour avoir enfreint la politique du réseau social en matière de médias", comme en témoignait la mention sur son compte, suivi par 5,6 millions d'abonnés.Selon les règles de Twitter, les médias publiés peuvent enfreindre le règlement par leur "violence explicite" ou s'ils comportent des "contenus pour adultes", des "comportements sexuels violents", des "scènes sanglantes gratuites" ou encore des "images haineuses". Le réseau social ne précise pas la matière de l’infraction.Toutefois, son compte est revenu quelques heures plus tard.Ses positions sur la pandémieCes dernières semaines, Booba a évoqué régulièrement sur son compte Twitter ses opinions sur le vaccin, le pass vaccinal ou encore la gestion du gouvernement.Début janvier 2020, Instagram avait déjà définitivement suspendu son compte. "Nous avons supprimé le compte de Booba et lui avons interdit d'utiliser Instagram pour avoir enfreint les règles" de la communauté, avait expliqué une porte-parole du réseau social, sans donner plus de précisions.Sur Twitter, Booba avait alors partagé une conversation avec un internaute dans laquelle on apprend qu'il ne souhaite pas revenir.Après ces péripéties avec Instagram, Booba a annoncé le lancement de son propre réseau social. L'application devrait s'appeler YO2 et a été décrite comme un réseau entre créateurs. Toutefois, elle n’a pas encore vu le jour.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

instagram, twitter, instagram, inc, twitter, inc, booba, france