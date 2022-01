https://fr.sputniknews.com/20220108/washington-autorise-son-personnel-consulaire-non-essentiel-a-quitter-le-kazakhstan-1054243004.html

Washington autorise son personnel consulaire non essentiel à quitter le Kazakhstan

Washington autorise son personnel consulaire non essentiel à quitter le Kazakhstan

Les États-Unis ont autorisé les employés non essentiels du consulat américain d'Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, à quitter le pays. 08.01.2022, Sputnik France

Le département d'État américain a annoncé vendredi 7 janvier au soir avoir autorisé les employés non essentiels du consulat des États-Unis à Almaty, ainsi que les membres des familles du personnel de cette antenne diplomatique, à quitter le pays alors que des émeutes y ont fait des dizaines de morts.Les manifestations ont été déclenchées au Kazakhstan sur fond d'inflation et de hausse des prix de l'énergie.Cette contestation est sans précédent dans l'histoire du pays, ex-république soviétique indépendante depuis 1991 et dirigée d'une main de fer jusqu'en 2019 par Noursoultan Nazarbaïev, 81 ans et toujours très influent même s'il a cédé la présidence il y a trois ans.

