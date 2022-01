https://fr.sputniknews.com/20220109/cooperation-jordano-allemande-en-matiere-de-defense-et-des-developpements-regionaux-1054255707.html

Coopération jordano-allemande en matière de défense et des développements régionaux

Coopération jordano-allemande en matière de défense et des développements régionaux

La Jordanie et l'Allemagne ont discuté samedi 8 janvier des moyens de renforcer la coopération en matière de défense commune et de coordonner les efforts de...

C'est ce qui ressort de la rencontre entre le roi de Jordanie, Abdallah II, et la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, qui a eu lieu à Amman, selon un communiqué officiel de la Cour royale.D'après le communiqué, le Roi Abdallah II a réaffirmé la profondeur des relations entre la Jordanie et l'Allemagne, exprimant sa volonté de consolider et de renforcer leur partenariat.Le roi Abdallah II s'est rendu, fin octobre, en Allemagne où il a remis à l'ancienne chancelière Angela Merkel le Grand Cordon de l'ordre suprême de la Renaissance -décerné aux rois, princes et chefs d'État- pour ses efforts dans le renforcement des relations d'amitié et dans l'élargissement de la coopération bilatérale.

