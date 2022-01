https://fr.sputniknews.com/20220109/decouverte-a-oman-dun-jeu-de-societe-en-pierre-vieux-de-4000-ans-1054253256.html

Découverte à Oman d'un jeu de société en pierre vieux de 4.000 ans

Découverte à Oman d'un jeu de société en pierre vieux de 4.000 ans

Une équipe composée d’archéologues omanais et polonais a découvert récemment un jeu de société en pierre vieux de 4.000 ans lors de la fouille d'un... 09.01.2022, Sputnik France

2022-01-09T15:58+0100

2022-01-09T15:58+0100

2022-01-09T16:04+0100

sciences et tech

oman

archéologie

archéologues

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103827/28/1038272871_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_21cbad745be4355e13e786840c751f14.jpg

Les chercheurs ont trouvé un plateau de jeu en pierre avec des marques et des trous - indiquant des concepts similaires à ceux d'autres jeux joués pendant l'Âge du bronze, a déclaré le professeur Piotr Bielinski, du Centre polonais d'archéologie méditerranéenne de l'université de Varsovie (PCMA UW).La découverte la plus notable est un jeu de société en pierre avec des champs marqués et des trous pour les gobelets, ce qui correspond aux jeux basés sur un modèle similaire qui ont été trouvés en Inde, en Mésopotamie et dans le bassin méditerranéen oriental.Les chercheurs ont également trouvé des traces de traitement du cuivre sur le site, ainsi que plusieurs objets en cuivre, ce qui suggère que la colonie participait à ce commerce lucratif pour lequel Oman était réputé à l'époque, les mentions du cuivre omanais étant présentes dans les textes cunéiformes de Mésopotamie.Les fouilles ont été menées par le Centre polonais d'archéologie méditerranéenne (CAŚ) de l'Université de Varsovie dans le cadre d'un projet omano-polonais intitulé "Le développement des peuplements dans les montagnes du nord d'Oman à l'âge du bronze et du fer".Le projet étudie les peuplements dans la vallée de Qumayrah, où des enquêtes préliminaires ont déjà permis de localiser des campements préhistoriques, des sépultures, des établissements et des structures de tour, tous à proximité d'Ayn Bani Saida.La vallée est une micro-région qui contient de nombreux vestiges archéologiques situés le long d'un creux en forme de L de 10 km de long entre des massifs faisant partie de la chaîne de montagnes du Jebel Hajar.Dans l'Antiquité, il s'agissait d'une route importante reliant Bat au sud, Buraimi et Al-Ayn au nord, et la côte maritime près de Sohar à l'est.

oman

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

oman, archéologie, archéologues