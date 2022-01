https://fr.sputniknews.com/20220109/en-italie-les-habitants-des-petites-iles-exemptes-du-pass-vaccinal-obligatoire-dans-les-transports-1054254431.html

En Italie, les habitants des petites îles exemptés du pass vaccinal obligatoire dans les transports

En Italie, les habitants des petites îles exemptés du pass vaccinal obligatoire dans les transports

Le gouvernement italien a décidé dimanche 9 janvier d'accorder une dérogation aux habitants des petites îles italiennes, exemptés dans certains cas du pass... 09.01.2022, Sputnik France

2022-01-09T15:19+0100

2022-01-09T15:19+0100

2022-01-09T16:32+0100

covid-19

italie

transports

covid-19

coronavirus sars-cov-2

débat sur l'instauration d'un passeport vaccinal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1054254512_12:0:1408:785_1920x0_80_0_0_8a9b102bb80bd577408de5ef77365cb8.jpg

En vertu des nouvelles règles anti-Covid en vigueur à partir du 10 janvier, seuls les détenteurs du pass vaccinal -baptisé en Italie "pass sanitaire renforcé" et qui s'obtient uniquement avec un cycle vaccinal complet ou après guérison du Covid- pourront utiliser les moyens de transport, le test négatif n'étant plus suffisant.Dans une lettre adressée au chef du gouvernement Mario Draghi cette semaine, le président de l'Association des communes des petites îles (ANCIM), Francesco Del Deo, avait exprimé son inquiétude à propos de cette mesure.Les "transports maritimes et aériens (...) représentent la seule liaison possible" pour les habitants de ces îles avec la terre ferme "et interdire l'accès à ces moyens de transport" à ceux dépourvus du pass vaccinal "signifie condamner à un exil forcé les résidents qui pour diverses raisons n'ont pas été vaccinés", avait-il affirmé.Le gouvernement a émis dimanche une ordonnance affirmant que le pass sanitaire de base, qui peut s'obtenir avec un test négatif, serait suffisant pour emprunter les transports dans ces îles, mais seulement pour motif de santé ou lié à l'éducation.L'ANCIM représente 35 municipalités présentes sur 87 petites îles pour un total de 240.000 habitants. La majeure partie de ces îles sont dépourvues de structures sanitaires, certaines ne recevant la visite d'un médecin qu'une ou deux fois par semaine pendant quelques heures.

italie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

italie, transports, covid-19, coronavirus sars-cov-2, débat sur l'instauration d'un passeport vaccinal