La princesse héritière de Suède testée positive pour la 2e fois en moins d'un an

"La princesse héritière, qui est entièrement vaccinée, présente des symptômes de rhume mais se sent bien par ailleurs", a-t-il été assuré, avec en précision: "la recherche des contacts a commencé."Le couple s'est isolé au palais de Haga, au nord de Stockholm, où il vit depuis 2010.C'est la deuxième fois en moins d’un an que la princesse Victoria, 45 ans, est testée positive au Covid-19. En mars 2021, son époux, le prince Daniel, avait lui aussi été testé positif.Ses parents, le roi Carl XVI Gustaf, 75 ans, et la reine Silvia, 78 ans, qui ont tous deux reçu trois doses de vaccin, ont eux été testés positifs lundi.Selon l’Agence nationale de santé, le royaume scandinave a enregistré 23.877 nouveaux cas le 5 janvier, soit plus du double que lors du pic de décembre 2020.Vendredi, la Suède, pays de 10,4 millions d’habitants, recensait au total 1.416.650 cas confirmés de contamination, dont 15.377 décès.

