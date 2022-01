https://fr.sputniknews.com/20220109/le-nombre-de-nouveaux-cas-de-covid-en-24h-en-france-toujours-dans-la-zone-des-300000--1054257046.html

Le nombre de nouveaux cas de Covid en 24h en France toujours dans la zone des 300.000

Le nombre de nouveaux cas de Covid en 24h en France toujours dans la zone des 300.000

À moins de deux semaines de l’introduction du pass vaccinal et après des records de contamination, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans l’Hexagone... 09.01.2022, Sputnik France

2022-01-09T19:37+0100

2022-01-09T19:37+0100

2022-01-09T20:15+0100

covid-19

france

covid-19

épidémie

contamination

vaccination

gabriel attal

pass vaccinal

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3196dba2a4ea4af9366b900351e7b3c4.jpg

La France annonce ce dimanche 9 janvier 296.097 nouvelles contaminations par le coronavirus au cours des dernières 24 heures, contre 303.669 la veille, selon le ministère de la Santé. Les autorités font part de 98.299 personnes décédées à l'hôpital en raison du coronavirus, soit 90 de plus, et de 3.847 patients en réanimation, soit 26 supplémentaires.Le nombre de patients atteints du Covid-19 ne cesse d’augmenter à l'hôpital: 21.982 (contre 21.721 la veille), dont 842 nouveaux.Tandis que le nombre de Français qui ont un schéma vaccinal complet contre le coronavirus se monte à 77,4% au 6 janvier, le pourcentage des primo-vaccinés dans le pays s’approche de 80%.Pour convaincre les gens de se faire vacciner contre le Covid-19, le pass vaccinal est plus efficace que l'obligation, selon Gabriel Attal. Dans le cadre de la "ligne" des autorités qui est d’"inciter au maximum", le porte-parole du gouvernement a annoncé que la mise en place de cette mesure sanitaire était prévue "dans les premiers jours de la semaine du 17 janvier".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, covid-19, épidémie, contamination, vaccination, gabriel attal, pass vaccinal, coronavirus sars-cov-2