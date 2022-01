Le télescope James Webb déploie son miroir géant dans l'espace

https://fr.sputniknews.com/20220109/le-telescope-james-webb-deploie-son-miroir-geant-dans-lespace-1054250230.html

Le télescope spatial James Webb (JWST), l'observatoire spatial le plus complexe au monde, a achevé samedi 8 janvier le déploiement de son miroir géant doré... 09.01.2022, Sputnik France

"Je suis très fier de l'équipe -qui s'étend sur plusieurs continents et décennies- qui a réalisé cette première en son genre", a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé du Science Mission Directorate de la NASA, dans un communiqué.Le télescope James Webb contient le plus grand miroir jamais construit par la NASA. Sa taille imposante a créé un problème unique à l’agence spatiale, notamment parce qu'il ne pouvait pas entrer dans une fusée. Les ingénieurs ont donc conçu le télescope comme une série de pièces mobiles pouvant se plier à la manière d'un origami et tenir dans un espace de 5 mètres carrés."J'en suis ému", a confié Zurbuchen, à propos de tous les miroirs du télescope qui se mettent enfin en place. "Quelle étape incroyable! Nous voyons ce magnifique motif là-bas dans le ciel désormais presque complet”, a-t-il ajouté.Conçu il y a 25 ans, le JWST, d'un coût de 10 milliards de dollars, doit son nom à un ancien administrateur de la NASA qui a supervisé les années de formation du programme Apollo. Son but est de scruter l'atmosphère de mondes extraterrestres lointains, de capter la lumière de certaines des premières galaxies et ainsi de reconstituer l'évolution des étoiles dans les nuages de poussière.

