L'Inde envoie des lots de médicaments en Afghanistan

2022-01-09T18:30+0100

2022-01-09T18:30+0100

2022-01-09T18:30+0100

Le ministère indien des Affaires étrangères a indiqué, vendredi, que les fournitures ont été remises aux représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Kaboul et seront utilisée à l'Institut Indira Gandhi de la santé infantile à Kaboul.Les talibans* ont salué l'aide, le porte-parole du gouvernement taliban*, Zabiullah Mujahid déclarant dans un tweet que son pays est "reconnaissant à l'Inde pour son aide humanitaire et sa coopération".L'Inde ne reconnaît pas le nouveau régime en Afghanistan et a plaidé pour" la formation d'un gouvernement inclusif à Kaboul, en plus d'insister sur le fait que le sol afghan ne doit pas être utilisé pour des activités contre aucun pays".L'Inde avait annoncé qu'elle enverrait 50.000 tonnes de blé et des lots de médicaments en Afghanistan par voie routière à travers le Pakistan avec qui elle finalise les modalités de transport des envois.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

