https://fr.sputniknews.com/20220109/londres-dit-que-reduire-la-duree-disolement-peut-pallier-le-manque-de-personnel-1054255827.html

Londres dit que réduire la durée d'isolement peut pallier le manque de personnel

Londres dit que réduire la durée d'isolement peut pallier le manque de personnel

Le ministre britannique de l'Éducation, Nadhim Zahawi, a indiqué dimanche 9 janvier que réduire la durée d'auto-isolement des personnes testées positives... 09.01.2022, Sputnik France

2022-01-09T17:47+0100

2022-01-09T17:47+0100

2022-01-09T18:30+0100

covid-19

royaume-uni

hôpital

personnel

covid-19

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1045574654_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_d3f6a83ba5482efc428e5257484c5eb0.jpg

Alors que le variant Omicron du coronavirus responsable du Covid-19 continue de se propager Outre-Manche, de nombreuses entreprises, écoles et hôpitaux font face à des pénuries de personnel. Et les appels pour réduire la durée de l'isolement des personnes positives se multiplient.Le mois dernier, les autorités sanitaires américaines ont ramené à cinq jours la durée d'isolement pour les personnes positives au Covid-19 mais asymptomatiques. La précédente recommandation était de dix jours."Je m'en remets évidemment toujours à l'avis des scientifiques sur ce sujet. Cela aiderait certainement à atténuer des tensions sur les écoles, sur la main-d'œuvre essentielle et sur d'autres [secteurs, ndlr]", a déclaré Nadhim Zahawi sur Sky News, en réponse à une question sur la réduction à cinq jours la période d'isolement, contre sept actuellement.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

royaume-uni, hôpital, personnel, covid-19, coronavirus sars-cov-2, variant omicron du covid-19