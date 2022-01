https://fr.sputniknews.com/20220109/moscou-exclut-toute-concession-en-faveur-des-etats-unis-lors-des-pourparlers-sur-la-securite-1054249564.html

Moscou exclut toute concession en faveur des États-Unis lors des pourparlers sur la sécurité

Moscou déplore que les États-Unis continuent d’insister sur des concessions unilatérales de la part de la Russie et préfèrent des spéculations plutôt qu’un agenda constructif, estime le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, pour qui une telle approche ne contribue pas à une discussion productive sur les garanties de sécurité.Le diplomate juge décevants les signaux venant de Washington et de Bruxelles à la veille des pourparlers de Genève.Des spéculations qui ne serviront à rienIl a signalé que les spéculations d’après lesquelles la Russie devrait faire une chose ou une autre pour parvenir à un accord ne peuvent servir de base à une discussion productive.D’après M.Riabkov, toute autre tactique ne répond pas aux intérêts de la sécurité de la Russie.Pourparlers à GenèveLes 9 et 10 janvier, la Russie et les États-Unis tiennent à Genève des consultations sur les garanties de sécurité proposées par Moscou. Elles seront suivies d’une réunion du conseil Russie-Otan à Bruxelles et de consultations à Vienne à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.À la mi-décembre 2021, la Russie a publié des projets d’accords avec les États-Unis et l’Otan sur les garanties de sécurité. Moscou demande notamment à ses partenaires occidentaux de garantir juridiquement le non-élargissement de l’Otan à l’est, la non-adhésion de l’Ukraine et le refus de créer des bases militaires sur l’espace post-soviétique.

